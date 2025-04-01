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В Ростовской области уменьшилась численность краснокнижного кобчика

В Ростовской области уменьшилась численность краснокнижного кобчика
По информации, обнародованной заповедником «Ростовский» в начале апреля, популяция краснокнижного сокола кобчика в Ростовской области значительно сократилась за последнее десятилетие. Сегодня на территории заповедника наблюдается лишь незначительное количество гнездящихся пар.

Кобчик, будучи соколом небольшого размера, традиционно гнездится в местах, где ранее располагались колонии грачей. Характерной чертой этого вида является отсутствие гнездостроительного поведения; кобчики предпочитают использовать существующие гнезда, принадлежащие грачам и другим представителям семейства врановых.

Эксперты констатируют существенное уменьшение популяции кобчиков за последние десять лет. Если десятилетие назад существовали многочисленные гнездовые колонии, то в текущем году отмечаются лишь единичные пары птиц.


Фото: заповедник Ростовский
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