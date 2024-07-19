В Ростовском зоопарке в инкубаторе вырастили краснокнижного грифона

Фото: Ростовский зоопарк

В Ростовском зоопарке орнитологи вырастили краснокнижного грифона. Об этом сообщили в социальных сетях зоопарка.Матери грифонов часто раскалывают яйца клювом. Именно поэтому сотрудники зоопарка поместили яйца в инкубатор. К счастью, одно из них оказалось оплодотворенным.Уже 10 мая на свет появился малыш грифона. Орнитологи ухаживают за ним уже на протяжении двух месяцев. В сентябре птенец должен будет встать на крыло. Когда он окрепнет и подрастет, его переселят обратно к семье.Черный гриф — один из редчайших видов птиц. Они занесены в Красную книгу. Ростовский зоопарк всегда старается сохранить вымирающие виды. Именно этим он и славится.