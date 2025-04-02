В городе Батайске около 50 спасателей тушат крупный ландшафтный пожар

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В городе Батайске Ростовской области крупный ландшафтный пожар тушат 50 спасателей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.Напомним, огонь разгорелся 2 апреля на территории Аксайского района. Через пару часов пламя распространилось на большую площадь. Стихия перешла на территории, которые принадлежат городу.Сухая растительность и камыш горят на протяженности 1 километра по фронту. Пока угрозы населенным пунктам нет. Всего задействовали 42 спасателей на 11 единицах техники, в том числе от МЧС России задействованы 35 человек на 7 спецмашинах.