В Ростовской области восстановили гнезда краснокнижной хищной птицы

Фото: заповедник Ростовский

В Ростовской области завершились мероприятия по реконструкции гнезд курганника, исчезающего вида, охраняемого государством. Региональное Министерство природных ресурсов объявило об окончании восстановительных работ.Ранее сильный ветер повредил два гнезда этих птиц возле населенных пунктов Стрепетова и Лебяжьего. Еще одно гнездо, располагавшееся у озера Круглое, было уничтожено в результате незаконной вырубки дерева, на котором оно находилось.Гибель гнезд повлекла за собой исчезновение популяции черногрудых воробьев, более пятидесяти пар которых населяли гнезда курганников и соседние деревья.Специалисты заповедника "Ростовский" воссоздали уничтоженное дерево, установив искусственную платформу для гнезда на высокой опоре. Также были отремонтированы гнезда, пострадавшие от ветра.