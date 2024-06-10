В Ростовской области трижды перенесли слушание по делу о гибели мужчины
На фото слева направо: подозреваемый Вячеслав и убитый Анатолий.
В городе Сальске Ростовской области в суде в третий раз перенесли слушание по делу о гибели мужчины. Очередное заседание было запланировано на 4 июня, но по существу дело так и не рассмотрели. Как сообщил DonDay, у подсудимого появился новый адвокат. Поэтому защитнику дали время ознакомиться с материалами до 10-го числа.
Жуткое происшествие случилось в мае 2023 года. Житель Сальска Анатолий Егоров праздновал день рождения у приятеля. К вечеру во время застолья товарищи повздорили. В какой-то момент хозяин дома, Вячеслав Карюк, набросился с кулаками на гостя. Затем стал бить его ножкой от табурета. Успокоившись, мужчина лег спать, а наутро обнаружил труп. Испугавшись, Карюк начал уничтожать улики, а затем и сам бросился в бега на попутках — в ЛНР.
Тем временем родные подняли на ноги весь город, пытаясь отыскать Анатолия. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам. Пропавшего нашли спустя несколько дней. Окровавленное тело 53-летнего мужчины, завернутое в ковер, обнаружили в доме Вячеслава Карюка.
Вскоре задержали и главного подозреваемого. Жителя Сальска поймали на границе с Украиной, откуда он спешил в родные края — явиться с повинной. Добровольно признаться в расправе мужчина не успел. Однако этого и не потребовалось. Уголовное дело по статье «Убийство» переквалифицировали на «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Судебный участок № 5 Сальского района признал его виновным и приговорил к году и 10 месяцам ограничения свободы. Родственники погибшего считают наказание слишком мягким, а статью — неподходящей.
— Что это за «легкий вред» такой, после которого человек умирает? А судмедэксперт даже не может назвать точную причину смерти, — делится дочь погибшего, Виктория. — Там (прим. — на месте ЧП) все было в крови: холодильник, полы, ковер, посуда, спинка кресла, где сидел папа, потолок, диван и даже стены. Как такое возможно после «легкого вреда»?
Родственники пытались обжаловать приговор в Сальском городском суде, но апелляцию отклонили. То же самое было и в Ростовском областном суде. Только спустя полгода, в феврале 2024-го, Четвертый кассационный суд отменил постановления нижестоящих инстанций и передал дело на новое рассмотрение в другой судебный участок Сальска.
Дело поступило в суд 15 апреля, но с того момента практически не сдвинулось с мертвой точки. Слушания перенесли уже трижды.