В Ростовской области третью неделю ищут пропавшего 43-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области разыскивают 43-летнего мужчину, пропавшего без вести почти три недели назад. Местонахождение Александра Родионова остается неизвестным с 14 мая.Живет мужчина в Матвеево-Курганском районе. В тот день он ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. С собой у него была дорожная сумка и вполне возможно, что он мог отправиться в другой город или даже регион. Родственники попытались выйти с ним на связь, но его телефон молчал. Знакомые мужчины также не знают, где он может быть.Александр высокий (рост - около 180 сантиметров) и худощавый. У него карие глаза и темно-русые волосы. Но на момент исчезновения он был побрит налысо. На руке у мужчины есть татуировка. В последний раз его видели в бордовой куртке, джинсах и кроссовках.Если вы видели Александра Родионова или вам что-либо известно о том, где он может находиться, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.