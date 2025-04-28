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В Ростовской области старинный особняк получил статус памятника архитектуры

В Ростовской области старинный особняк получил статус памятника архитектуры

В Ростовской области старинный особняк получил статус памятника архитектуры регионального значения. Теперь этот дом, имеющий историческую ценность и расположенный в центре Таганрога, находится под охраной государства.

Одноэтажное здание, расположенное по адресу: улица Александровская, 80, официально признано архитектурным памятником. Его возвели в 1862 году по инициативе купца Николая Попандопуло.

В конце 1880-х годов владельцем дома стал греческий коммерсант Павел Папагеоргокопуло. После его смерти право владения перешло к Аристиде Афанасьевне Папагеоргокопуло, вероятно, его жене. В начале 1910-х годов особняк перешел в собственность купчихи Любови Григорьевны Гринберг, которая оставалась владелицей до 1925 года.

Стоит подчеркнуть, что присвоение статуса объекта культурного наследия влечет за собой конкретные ограничения. В частности, на территории охраняемого объекта запрещается возведение новых строений и изменение размеров существующих построек. Также под запретом некоторые виды работ, в том числе земляные, строительные и мелиоративные, за исключением тех, что направлены на поддержание объекта или его элементов в надлежащем состоянии.
Фото: комитет охраны памятников ОКН
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