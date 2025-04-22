Статус памятника ОКН получил старинный особняк в центре Новочеркасска

Фото: комитет охраны памятников ОКН Ростовской области

В центре Новочеркасска, исторический особняк был внесен в список объектов, представляющих архитектурную ценность. Официальное утверждение данного факта было опубликовано на интернет-портале правительства Ростовской области 21 апреля.Двухэтажное строение, находящееся по адресу проспект Платовский, 64, и известное как арендное жилье с дополнительной постройкой, некогда принадлежавшее фотографу Т.Я. Иванову, теперь обладает статусом памятника архитектуры.Стоит отметить, что сведений об этом здании сохранилось немного. Первоначально владельцами особняка являлась семья Платовых. С 1861 по 1893 год здесь проживал известный академик и живописец-пейзажист Л.Х. Фрикке. Он приобрел этот каменный дом с прилегающим участком у внучки М.И. Платова, Марфы Ивановны, неподалеку от военной комендатуры.В настоящее время в этом здании расположены жилые апартаменты.