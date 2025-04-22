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Статус памятника ОКН получил старинный особняк в центре Новочеркасска

Статус памятника ОКН получил старинный особняк в центре Новочеркасска

В центре Новочеркасска, исторический особняк был внесен в список объектов, представляющих архитектурную ценность. Официальное утверждение данного факта было опубликовано на интернет-портале правительства Ростовской области 21 апреля.

Двухэтажное строение, находящееся по адресу проспект Платовский, 64, и известное как арендное жилье с дополнительной постройкой, некогда принадлежавшее фотографу Т.Я. Иванову, теперь обладает статусом памятника архитектуры.

Стоит отметить, что сведений об этом здании сохранилось немного. Первоначально владельцами особняка являлась семья Платовых. С 1861 по 1893 год здесь проживал известный академик и живописец-пейзажист Л.Х. Фрикке. Он приобрел этот каменный дом с прилегающим участком у внучки М.И. Платова, Марфы Ивановны, неподалеку от военной комендатуры.

В настоящее время в этом здании расположены жилые апартаменты.
Фото: комитет охраны памятников ОКН Ростовской области
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