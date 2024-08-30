В Ростовской области спустя год нашли живой пропавшую 32-летнюю Алену Белан

Фото: СоцСети

В Ростовской области живой нашли пропавшую без вести 32-летнюю Алену Белан. Мать двоих детей ушла из дома в декабре 2023-го, оставив предсмертную записку. О том, что женщина вернулась домой, сообщает портал Donday.ru.Темная история исчезновения Алены берет свое начало 4 ноября 2023 года. В тот день ростовчанка ушла из дома и оставила записку с пугающим сообщением. Она просила «развеять ее прах» над Доном и забрать у мужа общих сыновей. Когда женщина перестала связываться с близкими, они забили тревогу и обратились в полицию. Затем к поискам подключили волонтеров.Месяцы поисков не приводили к существенным результатам. Лишь один раз она включила телефон в Невиномысске Краснодарского края, затем ее след снова простыл.Когда вариантов найти дочь осталось совсем мало, родители женщины обратились за помощью на федеральную телепрограмму. В прямом эфире мать пропавшей, Инара, рассказала, что причиной исчезновения мог стать муж. Якобы он применял физическую силу к супруге и требовал от нее деньги. Также супруг Белан был против встречи семьи с внуками.- Алена нашлась в соседнем городе. У нее был психологический срыв, сейчас она с нами. Пока ходит к психологу, все хорошо, - поделился с порталом отчим ростовчанки Ардан.По какой причине женщина больше не смогла жить с семьей и покинула дом, не сообщается. Однако родственники счастливы, что она снова рядом. Как сообщил отчим Алены, они собираются забирать детей у отца.