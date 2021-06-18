В Ростовской области создадут книгу рецептов блюд для школьных столовых

На Дону стартовал конкурс среди поваров по созданию сбалансированных блюд для школьных столовых. Пресс-конференция, посвященная вопросам питания школьников, прошла 18 июня в Ростове. Главным вопросом совещания стал конкурс «Школа со вкусом».Ирина Теларова, директор департамента потребительского рынка Ростовской области, сразу представила главные цели конкурса: первая - это, конечно, создание рецептов полезного, а главное, вкусного питания для донских школьников. Их разработкой займутся настоящие профессионалы своего дела. Также конкурс направлен на популяризацию профессии повара. Кроме того, конкурс поможет создать конкурентоспособную среду, которая способствует повышению уровня профессионального мастерства.- Этим проектом мы хотим привлечь внимание к правильному питанию, здоровому образу жизни, формированию, в первую очередь, у самих школьников и детей правильного отношения к еде. Потому что правильное питание - залог здоровья. Не зря же мы всегда говорим: «Мы - то, что мы едим». Поэтому очень важно, чтобы профессионалы общественного питания помогли разработать рецепты вкусных, полезных и разнообразных блюд и при этом учли все требования к школьному питанию, - отметила Ирина Теларова.Конкурс будет состоять из нескольких этапов. Сначала участникам надо будет подать заявку. К ней надо будет приложить список рецептов. Там же надо будет полностью расписать состав блюд, технологии и снять на видео, как их, собственно, готовить.Второй этап - это детальный отбор конкурсантов. А уже в финале повара будут готовить блюда в режиме реального времени. Помимо жюри, в дегустации примут участие школьники и их родители. Поварам предстоит тяжёлая задача, ведь надо учитывать не только вкусы детей, но и подумать над оформлением блюда.По результатам конкурса будет составлена книга рецептов для всех школьников региона. Позже её передадут в Минобразование Ростовской области для того, чтобы каждый школьник Дона питался вкусно и полезно.Повара, естественно, получат памятные призы. А победителю даже выпадет честь представить Ростовскую область на финале чемпионата «Легенда» среди конкурсантов со всей России.