Окружной атаман Новочеркасского казачьего округа ушел с должности

Окружной атаман казачьего Новочеркасского округа Александр Зоров ушел со своей должности 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новочеркасска.О своем намерении покинуть пост Зоров заявил во время Большого круга Новочеркасского казачьего округа. Обязанности атамана временно будет исполнять его первый товарищ Андрей Демченко, который занимал эту должность до 2014 года.В течение шести месяцев в Новочеркасске пройдут выборы нового атамана. Казаки, входящие в округ станиц, должны выдвинуть свои кандидатуры на эту должность. После того как их рассмотрит совет старейшин, атамана выберут общим голосованием из оставшихся кандидатов.Напомним, Александр Зоров занимал должность окружного атамана с мая 2018 года.