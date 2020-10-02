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Окружной атаман Новочеркасского казачьего округа ушел с должности

Окружной атаман Новочеркасского казачьего округа ушел с должности
Окружной атаман казачьего Новочеркасского округа Александр Зоров ушел со своей должности 3 октября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новочеркасска.

О своем намерении покинуть пост Зоров заявил во время Большого круга Новочеркасского казачьего округа. Обязанности атамана временно будет исполнять его первый товарищ Андрей Демченко, который занимал эту должность до 2014 года.

В течение шести месяцев в Новочеркасске пройдут выборы нового атамана. Казаки, входящие в округ станиц, должны выдвинуть свои кандидатуры на эту должность. После того как их рассмотрит совет старейшин, атамана выберут общим голосованием из оставшихся кандидатов.

Напомним, Александр Зоров занимал должность окружного атамана с мая 2018 года.

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