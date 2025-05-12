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В Ростове на Орской случился прорыв канализации

В Ростове на Орской случился прорыв канализации
В Ростове на улице Орской прорвало канализацию, из-за чего на дороге провалился асфальт. Для устранения аварии потребуется несколько дней. 

Инцидент случился 10 мая. Огромный прорыв заметили местные жители. Выяснилось, что асфальт провалился из-за мощной коммунальной аварии. 

Как сообщили в «Ростовводоканале», неизвестные забили трубу песком. Вероятно, нарушители могли неправильно использовать систему водоотведения.

Ликвидация последствий аварии продолжается.
Фото: соцсети
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