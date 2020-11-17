Донские пиротехники обезвредили фугасную авиабомбу времен ВОВ под Волгоградом

Пиротехники Донского спасательного центра обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасную находку обнаружили 17 ноября в селе Самофаловка Городищенского района Волгоградской области.Авиабомбу весом около 100 килограммов вывезли в безопасное для населенных пунктов место и уничтожили путем подрыва, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.Из открытых источников известно, что такие бомбы, сброшенные с высоты 2 000 метров, образовывали в грунте воронки диаметром около 5 метров и глубиной 1,7 метра.Осколки при разрыве боеголовки разлетались в радиусе 50 метров, поражая все на своем пути. Более того, они пробивали четырехсантиметровую броню на расстоянии трех метров. Не исключено, что эта бомба убила не один десяток солдат.