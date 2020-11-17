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Донские пиротехники обезвредили фугасную авиабомбу времен ВОВ под Волгоградом

Донские пиротехники обезвредили фугасную авиабомбу времен ВОВ под Волгоградом
Пиротехники Донского спасательного центра обезвредили фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Взрывоопасную находку обнаружили 17 ноября в селе Самофаловка Городищенского района Волгоградской области.

Авиабомбу весом около 100 килограммов вывезли в безопасное для населенных пунктов место и уничтожили путем подрыва, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Из открытых источников известно, что такие бомбы, сброшенные с высоты 2 000 метров, образовывали в грунте воронки диаметром около 5 метров и глубиной 1,7 метра.

Осколки при разрыве боеголовки разлетались в радиусе 50 метров, поражая все на своем пути. Более того, они пробивали четырехсантиметровую броню на расстоянии трех метров. Не исключено, что эта бомба убила не один десяток солдат.

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