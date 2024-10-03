Октябрь принесет сильные геомагнитные возмущения в Ростовской области

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Жители Ростовской области готовятся к октябрьским магнитным бурям. Они могут оказать значительное влияние на самочувствие горожан.По данным специалистов, пик солнечной активности придется с 4 по 6 октября. В этот период прогнозируется сильнейший геомагнитный шторм. Он достигнет семи баллов. Многие люди могут столкнуться с головной болью, упадком сил и головокружением.Вторая волна бурь ожидается с 10 по 12 октября. Активность снизится до 4 баллов по шкале, что можно охарактеризовать как малую геомагнитную бурю. В конце октября, 22 и 23 числа, прогнозируется умеренно сильная буря силой 5 баллов.Для метеозависимых людей в эти дни рекомендуется отказаться от кофе, тяжелой пищи и стрессов. Следует избегать длительных поездок за рулем, обеспечить себе полноценный сон, больше времени проводить на свежем воздухе, пить много воды и употреблять здоровую пищу. Эти меры помогут облегчить самочувствие и снизить негативное влияние магнитных бурь.