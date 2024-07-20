В Ростовской области родственники разыскивают 33-летнего мужчину

Фото: КВУ Шахты

В городе Шахты Ростовской области пропал 33-летний мужчина. Дмитрий Громов не выходил на связь с родственниками с 9 июля.По словам родственников пропавшего, Дмитрий приехал в Шахты из Ростова 23 июня в командировку. Спустя некоторое время связь с ним была потеряна.Позже выяснилось, что Дмитрия избили и ограбили. Он получил травмы и был доставлен в больницу. Придя в сознание, Дмитрий покинул больницу и направился в неизвестном направлении, не дожидаясь выписки. Медсестра сообщила о случившемся матери Дмитрия. Последний раз Дмитрия, проживающего в Ростове, видели в переулке Луговом 11 дней назад.Полиция ведет поиски пропавшего мужчины.Всех, кто видел мужчину на фото или знает о его местонахождении, просят обратиться по телефону 8-925-494-32-77.