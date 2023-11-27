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В Ростовской области разыскивают 41-летнего мужчину

В Ростовской области разыскивают 41-летнего мужчину
В Ростовской области разыскивают пропавшего 41-летнего мужчину. Близкие не знают, где находится Виктор Корольков почти неделю.

Мужчина проживает в хуторе Ильичёвке под Новошахтинском. Последний раз его видели 22 ноября в районе местного озера. Дончанин перестал отвечать на звонки и сообщения и не появлялся дома.

Обеспокоенные родственники пытались самостоятельно отыскать Виктора. Когда поиски ни к чему не привели, 24 ноября они обратились в полицию.

Издание КВУ сообщает, что рост Виктора Королькова около 180 сантиметров. У мужчины среднее телосложение, карие глаза, голова обрита наголо. В день исчезновения был одет в темные штаны и такого же цвета куртку.

Если вы видели Виктора или знаете, где он может находиться, сообщите по номерам: 8-928-130-69-64 (Любовь, родственница пропавшего) или 112.
Фото: КВУ
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