В Ростовской области разрешили продавать рассаду на специальных площадках

Стало известно, как жители Ростовской области смогут приобрести рассаду. Об этом 16 апреля сообщила замдиректора департамента потребительского рынка Наталья Багрянова.Посадочный материал — очень важный товар как для владельцев сельских хозяйств, так и для дачников. В связи с этим главам муниципалитетов поручили определить территории, где торговцы смогут продавать рассаду. При этом необходимо соблюдать все санитарные нормы. На специальных площадках дачники смогут приобрести рассаду и семена. Продажа в таком формате будет осуществляться до 1 мая. Потом, если в области наладится эпидемиологическая обстановка, торговля будет осуществляться как раньше.Садово-огородный инвентарь можно получить через магазины, которые работают на доставку.