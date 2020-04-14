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В Ростовской области разрешили продавать рассаду на специальных площадках

В Ростовской области разрешили продавать рассаду на специальных площадках
Стало известно, как жители Ростовской области смогут приобрести рассаду. Об этом 16 апреля сообщила замдиректора департамента потребительского рынка Наталья Багрянова.

Посадочный материал — очень важный товар как для владельцев сельских хозяйств, так и для дачников. В связи с этим главам муниципалитетов поручили определить территории, где торговцы смогут продавать рассаду. При этом необходимо соблюдать все санитарные нормы. На специальных площадках дачники смогут приобрести рассаду и семена. Продажа в таком формате будет осуществляться до 1 мая. Потом, если в области наладится эпидемиологическая обстановка, торговля будет осуществляться как раньше.

Садово-огородный инвентарь можно получить через магазины, которые работают на доставку.

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