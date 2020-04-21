Военные не попадают в статистику по заболевшим COVID-19 в Ростовской области

Стало известно, где фиксируют данные по заражённым коронавирусной инфекцией среди военных в Ростовской области. Об этом во время брифинга 23 апреля сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.Как выяснилось, военнослужащие не попадают в общую статистику, которую отражает Роспотребнадзор. Их данные фиксирует Министерство обороны РФ. Соответственно, военные проходят лечение не в общих госпиталях, а исключительно в госпиталях Вооружённых сил. Таким образом, в Ростовской области может быть больше заболевших COVID-19, чем отражено в официальной статистике Роспотребнадзора.Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в донском регионе выявлено 469 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От новой болезни излечились 18 человек.