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Военные не попадают в статистику по заболевшим COVID-19 в Ростовской области

Военные не попадают в статистику по заболевшим COVID-19 в Ростовской области
Стало известно, где фиксируют данные по заражённым коронавирусной инфекцией среди военных в Ростовской области. Об этом во время брифинга 23 апреля сообщил главный санитарный врач Дона Евгений Ковалёв.

Как выяснилось, военнослужащие не попадают в общую статистику, которую отражает Роспотребнадзор. Их данные фиксирует Министерство обороны РФ. Соответственно, военные проходят лечение не в общих госпиталях, а исключительно в госпиталях Вооружённых сил. Таким образом, в Ростовской области может быть больше заболевших COVID-19, чем отражено в официальной статистике Роспотребнадзора.

Напомним, по состоянию на утро 23 апреля в донском регионе выявлено 469 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От новой болезни излечились 18 человек.

Теги: коронавирус в Ростове коронавирус в Ростовской области пандемия в Ростовской области

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