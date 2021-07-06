В Ростовской области пропал без вести 85-летний пенсионер. Георгий Курзанов уже несколько часов не выходит на связь с родственниками.Мужчина проживает в станице Романовской Волгодонского района. 7 июля около 15:00 он вышел из собственного дома и до сих пр не вернулся. Обеспокоенные родственники не знают, куда он мог направиться, поэтому написали заявление о пропаже человека в полицию. К поискам подключились волонтеры. Осложняет ситуацию то, что пенсионер не ориентируется в пространстве и смог потерять память.У Георгия Курзанова рост - около 160-165 сантиметров, карие глаза и короткие седые волосы. В день пропажи был одет в футболку камуфляжной расцветки, серые штаны и домашние тапочки.Если вы увидите или вам что-то известно о местонахождении мужчины, просим вас позвонить на номера: 112 или 8-800-700-54-52.