В Ростовской области продолжит бушевать шквалистый ветер
Сильный ветер задержится в Ростовской области ещё на один день. Непогода ожидается в течение дня 28 апреля. Об этом жителей Дона предупредили в региональном ГУ МЧС.
Во вторник ветер ожидается западный силой от 7 до 12 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Также в тёмное время суток ожидается небольшой дождь.
Ранее сообщалось, что ночью и утром 28 апреля на Дону ожидаются заморозки. Температура упадёт до -1…-3 градусов. В связи с этим могут пострадать и даже погибнуть сельскохозяйственные культуры.