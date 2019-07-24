В Ростовской области приостановлен пропуск через украинскую границу на одном из пунктов



В городе Донецке Ростовской области приостановлена работа одного из пунктов пропуска через границу с Украиной.



Временно закрыт пункт Нижняя Ореховка – Поповка. Об этом сообщили в администрации Донецка 26 июля.

- В связи с началом работ по прокладке газопровода на улице Пограничной создаётся угроза жизни и здоровью лиц, пересекающих границу в месте пересечения границы Нижняя Ореховка – Поповка, - рассказали в администрации муниципалитета. - В складывающихся условиях пропуск лиц через вышеуказанное место пересечения границы будет приостановлен.



Пока указанный пункт будет закрыт, пересечь границу можно через пункты пропуска Донецк (Изварино), Донецк — Северный, Верхний Шевырев — Верхняя Герасимовка, Нижний Шевырев — Краснодарский, Донецк — Краснодарский.