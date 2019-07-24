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В Ростовской области приостановлен пропуск через украинскую границу на одном из пунктов

В Ростовской области приостановлен пропуск через украинскую границу на одном из пунктов
В городе Донецке Ростовской области приостановлена работа одного из пунктов пропуска через границу с Украиной.

Временно закрыт пункт Нижняя Ореховка – Поповка. Об этом сообщили в администрации Донецка 26 июля.
- В связи с началом работ по прокладке газопровода на улице Пограничной создаётся угроза жизни и здоровью лиц, пересекающих границу в месте пересечения границы Нижняя Ореховка – Поповка, - рассказали в администрации муниципалитета. - В складывающихся условиях пропуск лиц через вышеуказанное место пересечения границы будет приостановлен.

Пока указанный пункт будет закрыт, пересечь границу можно через пункты пропуска Донецк (Изварино), Донецк — Северный, Верхний Шевырев — Верхняя Герасимовка, Нижний Шевырев — Краснодарский, Донецк — Краснодарский.

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