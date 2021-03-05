В Ростовской области прекратили уголовное преследование врача, обвиняемого в смерти пациента
Морозовский районный суд Ростовской области прекратил уголовное преследование врача-терапевта, обвиняемого в смерти пациента. Людмилу Бондареву обвиняли по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По версии следствия, 13 декабря 2018 года Андрея П. доставили в приемное отделение ЦРБ Морозовского района на Ворошилова, 193 с симптомами, указывающими на наличие нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда. В тот вечер дежурила Людмила Бондарева. Она не оказала своевременную помощь 53-летнему мужчине, поставила необоснованный диагноз - межреберная невралгия - и отказала в госпитализации.
Когда Андрей вернулся домой, ему стало хуже. Утром мужчина скончался от инфаркта.
Как сообщил DonDay.ru, преследование прекратили 2 марта в связи с истечением сроков давности.
Ранее аналогичное завершение дела случилось и в отношении врача-отоларинголога. После операции Светланы Драчевой скончалась 29-летняя девушка.
Складывается впечатление, что подобные уголовные дела намеренно долго расследуют и передают в суд, чтобы медики вышли сухими из воды.