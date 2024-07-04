Бывший замглавы районной администрации Ростовской области пойдет под суд

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Экс-заместитель главы администрации Советского района Ростовской области пойдет под суд. Его обвиняют в получении взятки.В 2023 году в станице Советской шли строительно-монтажные работы на одной из дорог. В октябре 2023 года подрядчик передал 150 тысяч рублей замглавы администрации района, чтобы подписали акт приемки работ. Однако по факту их завершили не в полном объеме. Вероятно, подрядчик не уложился в срок контракта и пытался решить вопрос с помощью денежного вознаграждения.Когда об этом стало известно, в отношении бывшего чиновника возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки». Еще одним фигурантом дела стал старший инспектор администрации. Как выяснилось, он выполнял роль посредника.Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, уголовное дело передали в суд.