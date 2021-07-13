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В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом вырос до 2 467

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом вырос до 2 467
Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области увеличился до 2 467 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения опасной инфекции сохраняет прежнее значение. По данным на 15 июля, он равен 1,2.

С 12 июля власти ужесточили карантинные меры в донском регионе. Массовые мероприятия культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах запретили. Заполняемость залов театров и кинотеатров ограничили до 50%.

Однако ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной. Ежедневно медики выявляют сотни новых инфицированных, а патологоанатомы едва успевают регистрировать случаи летальных исходов от коронавируса.

Напомним, на территории Ростовской области за весь период пандемии коронавирусом заболели уже 97 696 человек. Из них 175 подхватили опасную инфекцию за последние сутки.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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