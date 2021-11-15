В Ростовской области показатель заболеваемости COVID-19 подскочил до 3 976

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области вырос показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 16 по 17 ноября он подскочил на 15 единиц и стал равен 3 976 на 100 тысяч населения.Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 645 жителей региона. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет. Всего с начала пандемии опасный вирус подхватили 167 097 человек. По информации областного правительства, 8 244 из них не смогли побороть инфекцию. Умершие страдали различными хроническими заболеваниями.На Дону по-прежнему действует ряд ограничений из-за напряженной ситуации по COVID-19. Заведения общепита могут обслуживать посетителей в зале только с 6 до 21 часа. В остальное время разрешено работать только навынос и на доставку. Зрительные залы можно заполнять всего на 50%. Фитнес-центры, спортзалы и катки разрешено заполнять из расчета 4 квадратных метров на человека, бассейны — 10 квадратных метров, а аквапарки — 5 квадратных метров. При этом попасть во все эти заведения можно, предъявив QR-код.