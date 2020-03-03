В Ростовской области поисковики обнаружили останки 30 бойцов ВОВ



Братскую могилу обнаружили в Пролетарском районе Ростовской области. Поисковикам удалось найти останки 30 бойцов Красной армии между хуторами Хирным и Дальним.



Местный краевед Владимир Бурняшев долго собирал сведения о событях Великой Отечественной войны, которые затронули Пролетарский район. Пожилые люди рассказывали, что здесь в 1942 году погибли советские пехотинцы. Местные жители после освобождения территории от фашистов собрали останки героев и похоронили их в воронке от авиабомбы. Однако долгие 77 лет оставалось неизвестным, где эта могила находится.

Наконец, в конце февраля — начале марта 2020 года поисковики отряда «Южный рубеж» нашли останки. Территорию исследовали Александр Ильченко, Сергей Зайченко, Алексей Близняков, Анатолий Михеев, Василий Голованов,Алексей Путивлев, Игорь Жарков и Сергей Денников. Руководил поиском Роман Светличный.



Всего в могиле обнаружили останки 30 солдат и офицеров. Они были уложены на деревянное телеге. Вместе с бойцами были и их личные вещи и предметы обмундирования. Поисковикам попались пуговицы, звёзды, петлицы, знаки отличия, гильзы.



Сейчас специалисты приступили к установлению личностей погибших бойцов. Пока не удалось узнать фамилию и имя ни одного из них. У одного солдата был «смертный» медальон, но он оказался пустым. Эксперты поднимают архивы, чтобы узнать какие воинские части сражались на этой территории.