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Украинские поисковики передали России останки пятерых донских солдат, погибших в 1941 году

Украинские поисковики передали России останки пятерых донских солдат, погибших в 1941 году
На Федеральное военное мемориальное кладбище Минобороны России в Подмосковье доставили останки шести солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Среди них – пять уроженцев Ростовской области.

Останки красноармейцев России передали поисковики из Украины. Об этом рассказали в ростовском областном клубе «Память-Поиск». Бойцов обнаружили участники украинских поисковых отрядов «Вертикаль», «Зелёная Брама», «Союз поисковых отрядов Украины» и «Военная археология».

Поисковикам удалось установить личности погибших. Ими оказались уроженцы донского региона Семен Поляхов, Илья Чекалдин, Георгий Голофаев, Александр Рытиков и Петр Беседин. Они погибли в 1941 году в боях за Киев и Чернигов.

На мемориальном кладбище останки красноармейцев по традиции провезли по аллее Героев к Вечному огню. Погибших из Ростовских области похоронят на родине - в Миллеровском, Белокалитвинском, Каменском и Верхнедонском районах.

Личные вещи солдат передали их родственникам.

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