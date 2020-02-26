Украинские поисковики передали России останки пятерых донских солдат, погибших в 1941 году



На Федеральное военное мемориальное кладбище Минобороны России в Подмосковье доставили останки шести солдат, погибших во время Великой Отечественной войны. Среди них – пять уроженцев Ростовской области.



Останки красноармейцев России передали поисковики из Украины. Об этом рассказали в ростовском областном клубе «Память-Поиск». Бойцов обнаружили участники украинских поисковых отрядов «Вертикаль», «Зелёная Брама», «Союз поисковых отрядов Украины» и «Военная археология».



Поисковикам удалось установить личности погибших. Ими оказались уроженцы донского региона Семен Поляхов, Илья Чекалдин, Георгий Голофаев, Александр Рытиков и Петр Беседин. Они погибли в 1941 году в боях за Киев и Чернигов.



На мемориальном кладбище останки красноармейцев по традиции провезли по аллее Героев к Вечному огню. Погибших из Ростовских области похоронят на родине - в Миллеровском, Белокалитвинском, Каменском и Верхнедонском районах.



Личные вещи солдат передали их родственникам.