Главный тренер «Ростова» рассказал команде о целях на следующий сезон

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба заявил, что желто-синие должны в следующем сезоне расположиться выше десятого места.Накануне донской клуб на домашней арене уступил «Зениту» (0:1). По итогам сезона-2025/2026 «Ростов» занял десятое место турнирной таблицы. После матча главный тренер в раздевалке провел беседу с игроками.— Мы будем очень скучать по тем, кто уходит. Тем, кто остается, советую провести отпуск осторожно. В следующем сезоне мы будем бороться за место еще выше, — сказал Альба.В минувшем сезоне команда Джонатана Альбы одержала 8 побед, 9 раз сыграла вничью и 13 раз проиграла.