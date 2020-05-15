В Ростовской области из-за коронавируса под наблюдением находятся почти семь тысяч человек
Несколько тысяч человек в Ростовской области находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Медики следят за состоянием здоровья 6 967 дончан, большая часть которых (6 941) находится на самоизоляции по месту жительства. Такие данные предоставили в правительстве донского региона.
За последние сутки на Дону подтвердили 87 случаев инфицирования, за весь период по состоянию на 18 мая — 2 514. Заражённых выявили уже в 54 из 55 муниципальных образований области («чистым» остаётся Родионово-Несветайский район).
Жертвами COVID-19 на территории региона стал 31 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 24 пациента.