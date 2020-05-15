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В Ростовской области из-за коронавируса под наблюдением находятся почти семь тысяч человек

В Ростовской области из-за коронавируса под наблюдением находятся почти семь тысяч человек
Несколько тысяч человек в Ростовской области находятся под медицинским наблюдением из-за коронавируса. Медики следят за состоянием здоровья 6 967 дончан, большая часть которых (6 941) находится на самоизоляции по месту жительства. Такие данные предоставили в правительстве донского региона.

За последние сутки на Дону подтвердили 87 случаев инфицирования, за весь период по состоянию на 18 мая — 2 514. Заражённых выявили уже в 54 из 55 муниципальных образований области («чистым» остаётся Родионово-Несветайский район).

Жертвами COVID-19 на территории региона стал 31 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 24 пациента.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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