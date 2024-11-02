В Ростовской области пьяный мужчина прокатил на капоте сотрудников полиции и ГБР

Фото: соцесети

В Ростовской области пьяный дебошир сбил полицейских и сотрудников ГБР. Шокирующий инцидент произошел в Таганроге ночью 1 ноября.Сотрудники полиции приехали в район Паркового кольца на вызов. Как сообщили очевидцы, на улице к девушкам приставал неадекватный мужчина. К моменту приезда полицейских он уже находился в своей машине. При попытке правоохранителей спокойно поговорить с ним дебошир решил просто уехать. Полицейские пытались остановить мужчину, но тот все равно поехал. В результате он сбил нескольких сотрудников полиции и ГБР, а одного и вовсе прокатил на капоте до кольца бухты Андреева. После чего полицейский слетел с машины и упал на дорогу. А пьяный водитель продолжил убегать от погони.Затем он не справился с управлением и на огромной скорости влетел в забор в частном секторе на улице Бабушкина. Также мужчина снес газовую трубу, из-за чего без газа остались десятки жителей приморского города.Очевидцы сообщают, что дебошира задержали. Выяснилось, что у мужчины уже забирали права за вождение в нетрезвом виде.