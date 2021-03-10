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Пьяный ростовчанин прокатил крымского полицейского на капоте «БМВ»

Пьяный ростовчанин прокатил крымского полицейского на капоте «БМВ»
Житель Ростова-на-Дону прокатил на капоте своего «БМВ» полицейского. Происшествие случилось 11 марта в центре Симферополя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Республике Крым.

Ростовчанин вместе со своим 39-летним знакомым из Майкопа отдыхали в кафе в центре города. Друзья сделали заказ на сумму более 20 тысяч рублей и решили уйти, не расплатившись.

Не успели они сесть в машину, как путь им преградил полицейский. Ростовчанин нажал на педаль газа и, усадив правоохранителя на капот, прокатил его несколько метров. После этого злоумышленники скинули сотрудника полиции с авто и скрылись. Позже их удалось задержать.

- Медицинское освидетельствование задержанных подтвердило, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, - отметили в крымском ведомстве. - В крови мужчин выявлено 0,65 и 0,73 промилле алкоголя.

На ростовчанина составили административный протокол за езду в нетрезвом виде. По факту происшествия проводится проверка.

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