Пьяный ростовчанин прокатил крымского полицейского на капоте «БМВ»

Житель Ростова-на-Дону прокатил на капоте своего «БМВ» полицейского. Происшествие случилось 11 марта в центре Симферополя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Республике Крым.Ростовчанин вместе со своим 39-летним знакомым из Майкопа отдыхали в кафе в центре города. Друзья сделали заказ на сумму более 20 тысяч рублей и решили уйти, не расплатившись.Не успели они сесть в машину, как путь им преградил полицейский. Ростовчанин нажал на педаль газа и, усадив правоохранителя на капот, прокатил его несколько метров. После этого злоумышленники скинули сотрудника полиции с авто и скрылись. Позже их удалось задержать.На ростовчанина составили административный протокол за езду в нетрезвом виде. По факту происшествия проводится проверка.