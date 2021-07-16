В Ростовской области пенсионер умер после укуса бешеной кошки

В Ростовской области 65-летний мужчина умер от бешенства после укуса кошки. Происшествие случилось в Октябрьском районе. Об этом 20 июля сообщили в региональном Роспотребнадзоре.Пенсионеру поцарапала кисть бездомная кошка. Мужчина не придал этому значения, но вскоре почувствовал себя нехорошо. Он обратился к врачу и рассказал о случившемся. Ему предложили экстренную вакцинацию, но ростовчанин отказался.Через некоторое время он скончался от гидрофобии (прим. - бешенства). Это заболевание очень опасно и для животных, и для людей. При попадании в организм вирус поражает мозг и приводит к летальному исходу. Болезнь до сих пор считается неизлечимой.Бешенство в основном распространено среди диких и бездомных животных. К ним относятся лисы, волки, еноты, собаки, кошки, летучие мыши, грызуны, лошади, а также мелкий и крупный рогатый скот. Чтобы не заразиться, рекомендуется принимать меры предосторожности при контакте с этими животными. В случае укуса, попадания слюны на кожу или оцарапывания всем пострадавшим нужно обратиться за медицинской помощью и необходимо сделать прививки от бешенства.