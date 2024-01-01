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В Ростовской области пенсионер на «Оке» уехал из дома и пропал без вести

В Ростовской области пенсионер на «Оке» уехал из дома и пропал без вести
В Ростовской области без вести пропал 82-летний мужчина. Виктор Королев не выходит на связь с 31 декабря.

Накануне Нового года дедушка уехал из дома на белой «Оке». С тех пор он так и не вернулся. Родственники пытались отыскать пропавшего самостоятельно, но поиски не увенчались успехом. Тогда они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Виктор — худой среднего роста мужчина (около 176 сантиметров) с голубыми глазами и седыми волосами. Последний раз его видели в брюках, черной куртке с капюшоном и такого же цвета ботинках.

Если вы видели Виктора Королева или знаете что-нибудь о его местонахождении, сообщите об этом по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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