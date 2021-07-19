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В Ростовской области от коронавируса выздоровел еще 281 человек

В Ростовской области от коронавируса выздоровел еще 281 человек
В Ростовской области растет число выздоровевших от COVID-19. За сутки с 19 по 20 июля болезнь поборол 281 человек.

В стационарах находятся 3 052 пациента. Из них 283 подключены к аппаратам ИВЛ, среди которых 32 - в тяжелом состоянии.

Увеличилось и количество инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 346 жителей донского региона. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 105 372 человека.

Не уменьшается и число летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Вирус забрал жизни 4 969 человек, 20 - за последние сутки. Это девять женщин от 38 до 86 лет и 11 мужчин - от 58 лет до 81 года. По информации правительства области, все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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