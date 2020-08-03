В Ростовской области от коронавируса скончались еще пять пациентов

В Ростовской области жертвами коронавируса стали еще пять человек. Об этом рассказали в правительстве донского региона.По состоянию на 5 августа в Ростовской области за сутки скончались трое мужчин и две женщины. Это 72-летний пациент с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием, 77-летний и 70-летний мужчины, страдающие хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями. Также от коронавируса умерли две женщины. У 67-летней и 86-летней пациенток были гипертоническая болезнь, а также заболевание системы кровообращения. Общее число жертв COVID-19 в области достигло 245 человек.Всего в донском регионе коронавирус был выявлен у 13 593 пациентов, из которых 129 человек заболели только за последние сутки. Лечение в стационарах получают 896 пациентов. Загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 42,6%.Несмотря на рост заболеваемости и сложную эпидобстановку, регион находится на третьем этапе выхода из режима ограничений. В полном объеме работают магазины, детские сады. Работа кафе, аттракционов и бассейнов разрешена только на открытом воздухе.