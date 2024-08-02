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В Ростовской области мужчину осудили на восемь лет «строгача» за убийство матери

В Ростовской области мужчину осудили на восемь лет «строгача» за убийство матери
Красносулинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя. Он признан виновным по статье «Убийство».

По версии следствия, в феврале этого года мужчина находился дома со своей 82-летней матерью в поселке Первомайском Красносулинского района. В какой-то момент между ним и родственницей возник конфликт. Тогда местный житель потерял контроль над собой, набросился на старушку и задушил ее.

Полицейские задержали горе-сына. Судом ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима.

В прокуратуре Ростовской области добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: Rostov.ru
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