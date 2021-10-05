В Ростовской области остается высоким коэффициент распространения COVID-19

В Ростовской области стабильно высоким остается коэффициент распространения коронавируса. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.По состоянию на 7 октября коэффициент распространения коронавируса составляет 1,05. Уже вторые сутки этот показатель держится на одном уровне. Это значит, что один заболевший человек может заразить больше одного здорового. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 3 386.Показатель заболеваемости COVID-19 показывает высокие значения уже несколько месяцев. Это связано с увеличившимся количеством больных. Напомним, последние дни коронавирус выявляют у 500 человек, умирают больше чем 30 пациентов. Медики заявляют о 100% заполненности ковидных коек и новой волне инфекции, которая пришла в регион.