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В Ростовской области из-за обрыва троса погиб механик теплохода

В Ростовской области из-за обрыва троса погиб механик теплохода
В Ростовской области при обрыве троса погиб механик теплохода. Происшествие случилось 23 июля около 20:30 в Константиновском районе.

Теплоход «Капитан Загрядцев» отходил от причала Старая Станция на реке Дон. Во время швартовки внезапно порвался трос. Два сотрудника АО «ВОЛГА-ФЛОТ» получили травмы.

Старший механик сломал обе ноги. По пути в больницу он скончался.

Еще один сотрудник, помощник механика, также пострадал. По предварительным данным, у него травма ноги.

Илья Мошес, руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области, сообщил, что ожидается заключение о состоянии здоровья третьего помощника механика из АО «ВОЛГА-ФЛОТ». Начато расследование несчастного случая на производстве.
Фото для иллюстрации: Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.
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