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В Ростовской области ограничат приём граждан в больницах и поликлиниках

В Ростовской области ограничат приём граждан в больницах и поликлиниках

В Ростовской области ограничат приём граждан в больницах и поликлиниках. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

С 4 августа в области на время перестанут проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. Также приостановлена плановая госпитализация и любое другое оказание медицинской помощи, которое можно отсрочить без угрозы жизни и здоровью.

Теперь врачи осматривают только пациентов с острыми заболеваниями, травмами или обострениями хронических болезней. Исключением станут люди, страдающие психическими недугами, туберкулёзом, наркотической зависимостью и ВИЧ-инфицированные. Кроме того, без внимания медиков не останутся больные, нуждающиеся в курсовом лечении или высокотехнологичной медицинской помощи.

Новые ограничения связаны с усугубляющейся коронавирусной ситуацией. Также в области ограничат посещение заведений общепита, ТРЦ, театров, полностью закроют бани и сауны.

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