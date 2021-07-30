В Ростовской области ограничат приём граждан в больницах и поликлиниках. Об этом сообщили в правительстве донского региона.С 4 августа в области на время перестанут проводить профилактические осмотры и диспансеризацию. Также приостановлена плановая госпитализация и любое другое оказание медицинской помощи, которое можно отсрочить без угрозы жизни и здоровью.Теперь врачи осматривают только пациентов с острыми заболеваниями, травмами или обострениями хронических болезней. Исключением станут люди, страдающие психическими недугами, туберкулёзом, наркотической зависимостью и ВИЧ-инфицированные. Кроме того, без внимания медиков не останутся больные, нуждающиеся в курсовом лечении или высокотехнологичной медицинской помощи.Новые ограничения связаны с усугубляющейся коронавирусной ситуацией. Также в области ограничат посещение заведений общепита, ТРЦ, театров, полностью закроют бани и сауны.