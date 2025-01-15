В Ростовской области обнаружили новый вид мух-паразитов

Фото: ЮНЦ РАН.

В Ростовской области специалисты нашли новый вид мух-паразитов. Об этом рассказали специалисты Южного научного центра РАН. Статью о новом виде мух-горбаток рода Microselia разместил ученый ЮНЦ Дмитрий Шевченко.Новый вид мух нашли в пойменных биотопах Ростовской области. Речь идёт о первом подтвержденном случае паразитирования мух-горбаток на рабочих муравьях в России. Они откладывают свои яйца в брюшко муравьев.Процесс паразитирования мух может показаться для обывателя жутким. Мухи-горбатки буквально нападают на муравьев и откладывают яйца под их кожей. Спустя пару дней из яиц появляются личинки. Они выпускают фермент, который обезглавливает муравья. После этого муха развивается прямо в голове насекомого. Для нее это безопасное убежище. Ученые уверены, что такие мухи не несут опасности как для животных, так и для человека.