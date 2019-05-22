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В Ростовской области нашли паразитов в образцах рыбы

В Ростовской области нашли паразитов в образцах рыбы
В образцах рыбы в Ростовской области нашли паразитов. Помимо донского региона, заражённые особи обнаружены также в Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия. Об этом 23 мая рассказали в Ростовском референтном центре Россельхознадзора.

На территории нашего региона рыбу отобрали в Азовском, Мартыновском, Сальском и Семикаракорском районах. В образцах карпа и толстолобика обнаружили сразу несколько заболеваний: гиродактилоз, диплостомоз, дактилогироз, триходиниоз и постодиплостомоз.

Специалисты отмечают, что указанные паразиты не несут опасности для человека. При этом, если начнётся массовое заражение, то у рыб могут наблюдаться нарушения развития, отклонения в поведении и потеря товарного вида. Для предотвращения заражения необходимо ввести специальные санитарно-ветеринарные условия.

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