В Ростовской области нашли паразитов в образцах рыбы



В образцах рыбы в Ростовской области нашли паразитов. Помимо донского региона, заражённые особи обнаружены также в Астраханской, Волгоградской областях и Республике Калмыкия. Об этом 23 мая рассказали в Ростовском референтном центре Россельхознадзора.



На территории нашего региона рыбу отобрали в Азовском, Мартыновском, Сальском и Семикаракорском районах. В образцах карпа и толстолобика обнаружили сразу несколько заболеваний: гиродактилоз, диплостомоз, дактилогироз, триходиниоз и постодиплостомоз.



Специалисты отмечают, что указанные паразиты не несут опасности для человека. При этом, если начнётся массовое заражение, то у рыб могут наблюдаться нарушения развития, отклонения в поведении и потеря товарного вида. Для предотвращения заражения необходимо ввести специальные санитарно-ветеринарные условия.