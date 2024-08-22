В Ростовской области объявили штормовое предупреждение 22 августа из-за ливня с грозой

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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области. По информации донского ГУ МЧС, дождь ожидается 22 августа после 21:00Непогода продлится до 23 августа включительно. Синоптики обещают мощный ливень. В некоторых районах возможны град и гроза. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду.Жителям и гостям региона в ближайшие двое суток лучше не выходить из дома без необходимости и не планировать поездки на дальние расстояния. В случае грозы дома рекомендуется отключить все электроприборы от сети, закрыть окна и двери.