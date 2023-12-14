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В Ростовской области в судах привлекут к работе искусственный интеллект

В Ростовской области в судах привлекут к работе искусственный интеллект
В Ростовской области с 2024 года начнет работать искусственный интеллект в судах. Это обсудили на заседании регионального правительства 13 декабря.

Минцифры региона сообщило, что в этом году пробный проект был успешно отработан в департаменте мировых судей и в 2024 году его внедрят на всех 230 участках. Искусственный интеллект поможет выполнять большой объём несложной работы, например, формировать протоколы заседаний.

В январе 2024 года Минцифры также реализует пилотный проект с использованием ИИ. Технологии применят при обработке обращений граждан по вопросам ЖКХ. ИИ будет группировать и разделять на категории входящие обращения. Однако отвечать за его работу с обращениями будут специалисты, потому что технологии пока не могут их полностью заменить.
Фото: Ростов ру
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