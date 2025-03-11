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В Ростовской области неизвестные представлялись полицейскими, чтобы получить личные данные

В Ростовской области неизвестные представлялись полицейскими, чтобы получить личные данные
Жителей Ростовской области предупредили о новом виде мошенничества. Неизвестные лица, выдавая себя за полицейских и даже руководителей городских и районных отделений, пытаются получить личную информацию граждан.

Мошенники связываются с жителями региона в социальных сетях и мессенджерах. Они создают чаты от лица представителей МВД и втираются в доверие к людям.

Сотрудники полиции и руководители подразделений не начинают общение в мессенджерах и не собирают информацию через групповые чаты.

— Если вы столкнулись с подобными фактами, вы имеете дело с мошенниками. Потратьте немного времени и проверьте подлинность ресурса и опубликованной информации, — предупредили в ГУ МВД по Ростовской области.


Для проверки подлинности информации можно посетить официальные ресурсы полиции на сайте ГУ МВД. Там указаны телефоны дежурных частей и другая важная информация.
Фото: Ростов.ру
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