В Ростовской области нашли живым пропавшего 83-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области живым найден пропавший 83-летний мужчина. О местонахождении Ильи Алабужева нет информации с 7 марта.Мужчина уехал из дома в Неклиновском районе. В поселке Золотая Коса он сел за руль «ВАЗ-2110» и бесследно исчез. Он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем на поиски вышли волонтеры.Дедушку удалось отыскать в ночь на 10 марта. Где все это время пропадал мужчина, не сообщается.