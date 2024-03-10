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В Ростовской области нашли живым пропавшего 83-летнего мужчину

В Ростовской области нашли живым пропавшего 83-летнего мужчину
В Ростовской области живым найден пропавший 83-летний мужчина. О местонахождении Ильи Алабужева нет информации с 7 марта.

Мужчина уехал из дома в Неклиновском районе. В поселке Золотая Коса он сел за руль «ВАЗ-2110» и бесследно исчез. Он не отвечал ни на звонки, ни на сообщения близких. Тогда родственники забили тревогу и обратились в полицию с заявлением о пропаже. Затем на поиски вышли волонтеры.

Дедушку удалось отыскать в ночь на 10 марта. Где все это время пропадал мужчина, не сообщается.
Фото: Лиза Алерт
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