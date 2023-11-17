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Пропавшего парня из Волгодонска нашли живым через месяц

Пропавшего парня из Волгодонска нашли живым через месяц
В Волгодонске нашли живым 25-летнего парня, пропавшего без вести. Ян Лэнь не выходил на связь с близкими почти месяц.

Молодой горожанин ушел из дома 21 октября и не вернулся. На звонки и сообщения он не отвечал, поэтому родные тут же забили тревогу. Они обзвонили друзей и знакомых Яна, но те не знали, куда мог отправиться парень. В отчаянии родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Почти месяц родные вместе с правоохранителями и добровольцами пытались отыскать Яна. В ночь на 17 ноября стало известно, что парня нашли живым. Где он находился все это время, неизвестно.
Фото: Лиза Алерт Юг.
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