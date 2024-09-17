В Ростовской области нашли живым без вести пропавшего 13-летнего мальчика
В Ростовской области, в городе Батайске, обнаружили пропавшего 13-летнего подростка Владислава Ш., который не выходил на связь с семьей почти сутки.
Утром 16 сентября мальчик направился в школу, его заметили на остановке «Улица Иноземцева» рядом с учебным заведением. Однако на занятиях он так и не появился. Это вызвало беспокойство у родителей, которые срочно обратились в полицию.
Поздно вечером того же дня правоохранительные органы сообщили, что Владислав найден живым в одном из дачных поселков города.
Несовершеннолетнего вернули родителям, его здоровье и жизнь вне опасности.