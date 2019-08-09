В Ростовской области нашли пропавшую молодую женщину



Пропавшую молодую жительницу Каменска-Шахтинского нашли спустя несколько дней после пропажи. Ирина Ивановская все эти дни была в Ростове.



Каменчанка пропала вечером 9 августа. Она поехала навестить своих племянников, которых часто проведывала после смерти их мамы. В тот день домой женщина не вернулась. Дозвониться до неё родные также не смогли. Когда и на следующий день Ирина не появилась, не на шутку взволнованные близкие начали её поиски и даже обратились в полицию.



Как выяснилось, женщина уехала к своему знакомому в донскую столицу. Ирина и раньше отправлялась на выходные в Ростов, но обычно предупреждала родственников.



Домой она вернулась вечером 12 августа. Каменчанка объяснила, что не смогла предупредить родных о том, что не вернётся домой, так как у неё поломался телефон.