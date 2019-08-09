На Дону пропала без вести 32-летняя женщина



В Ростовской области четвертый день разыскивают 32-летнюю жительницу Каменска-Шахтинского. О том, где находится Ирина Ивановская, ничего не известно с 9 августа.



Вечером в пятницу женщина уехала на такси к своим племянникам. С тех пор как ребята лишились матери, Ирина часто их навещала. После этого связь с ней пропала. При этом телефон периодически включается и снова отключается.



Родные обзвонили всех друзей и знакомых, но никто не видел Ирину и не знает, где она может находиться. Родственники написали заявление о пропаже в полицию.



В день своего исчезновения женщина была одета в белую тунику с разноцветными полосами, чёрные бриджи с прозрачными вставками по бокам и черные сланцы. С собой у неё были сумка с цепочками, документы и телефон.



У Ирины полное телосложение, чёрные короткие волнистые волосы. Рост пропавшей - около 165 сантиметров. Особые приметы: на спине - круглое, похожее на солнце, шрамирование.



Каменчанка работает слесарем в местном горгазе.



Добавим, что однажды Ирина стала жертвой похищения. Шесть лет назад её на месяц похитили в Белой Калитве. В настоящее время преступник отбывает наказание.



Всех, кто видел Ирину Ивановскую или знает, где она может находиться, просят сообщить по телефонам: 8-952-411-81-38; 8-909-411-11-85.