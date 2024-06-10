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В Ростовской области нашли мертвым мужчину, пропавшего пять дней назад

В Ростовской области нашли мертвым мужчину, пропавшего пять дней назад
В Ростовской области завершили поиски 40-летнего мужчины. Тело Александра Макрицкого обнаружили 10 июня.

Как сообщил DonDay.ru, житель города Зверево 5 июня ехал по Красносулинскому району. Посреди дороги в машине закончился бензин. Мужчина отправился к ближайшему населенному пункту — хутору Долотинке. Там на улице ему стало плохо. Вероятно, горожанин потерял сознание и скончался. Точная причина смерти пока не известна.

Родные все это время не теряли надежды найти Александра живым. Они написали заявление в полицию и стали распространять ориентировку на пропавшего в соцсетях. Позже к поиску подключились волонтеры.

Через пять дней, 10 июня, тело Александра нашли в том самом хуторе Долотинке.
Фото: соцсети.
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